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Смачні завиванці з вишнею та горіхами: десерт з дитинства

13:46 5 жовтня 2023
Готова страва

Українська кондитерка Ліза Глінська вміє майстерно приготувати найскладніші десерти світу, проте сама віддає перевагу рецептам свого дитинства.

Днями вона розповіла про одне своє давнє уподобання — завиванці з вишнями і горіхами. Готуються вони на основі традиційного дріжджового тіста на опарі. Проте Ліза запевняє — витрачені зусилля окупляться сторицею.

Тісто:

  • опара;
  • 500 г борошна (16,5 ст. л. з гіркою);
  • 2 яйця;
  • 4 г солі (2/3 ч. л.);
  • 60 г цукру (2,5 ч. л. з гіркою);
  • 100 г вершкового масла

Глазур:

  • 20 г жовтка (1 шт.);
  • 10 мл молока (2 ч. л.)

Технологія приготування

Для опари змішаємо 300 мл молока, 5 г сухих дріжджів (1 ч. л.), 20 г цукру (1 ст. л. без гірки) та 150 г борошна (5 ст. л. з гіркою). Залишаємо на 30 хв при кімнатній температурі під плівкою.

До готової опари поступово додаємо борошно, яйця, сіль, цукор і м’яке вершкове масло. Вимішане тісто залишаємо на 1,5 години при кімнатній температурі, щоб воно підійшло.

Для приготування вишневої начинки 500 г вишень без кісточок уварюємо з 150 г цукру (6 ст. л. з гіркою) з додаванням кориці і (0,5 ч.л.) і кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.). Горіхова помадка — це 180 г волоського горіха та 100 г цукру (4 ст. л. з гіркою). Все треба подрібнити у блендері до консистенції «мокрий пісок». Додати вершкове масло (80 г).

Готове тісто розкочуємо качалкою на силіконовому килимку, викладаємо начинку, формуємо рулет (завиванець). Залишаємо тісто підніматися на годину.

Вкриваємо глазур’ю.

Випікаємо у розігрітій до 175С духовці протягом 30−35 хвилин.

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