Рулет «Медівник»: виходить надзвичайно смачним, ароматним і тане в роті

Любите медівник, але не хочете займатися розкочуванням коржів? Тоді спробуйте приготувати такий торт у вигляді рулету. Можна спекти медово-бісквітний рулет з заварним кремом. Рулет виходить смачним, ароматним, легким та пухким, його можна подати до столу і в будні, і у свята. Бісквітно-медовий корж дуже еластичний, він не тріскається під час згортання, а начинки виходить багато, пояснює кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти на деко 30×40 см

Медовий корж:

вершкове масло — 50 г

сметана — 50 г

мед — 90 г

сода — 0,5 ст. л.

борошно — 120 г

какао — 20 г

яйця — 2 шт.

цукор — 90 г

дрібка солі

Крем:

кукурудзяний крохмаль — 40 г

цукор — 50 г

молоко — 300 мл

ванільний цукор — 10 г

вершкове масло — 80 г

абрикосове варення

Приготування

В сотейник з товстим дном кладемо вершкове масло, сметану, мед і ставимо на середній вогонь підігріватися. Гріємо доти, поки все розтопиться (не кип’ятимо). Знімаємо з вогню, додаємо соду та перемішуємо, додаємо просіяне борошно разом з какао та гарно перемішуємо міксером до однорідності. Окремо збиваємо яйця з цукром та сіллю до пишності. Додаємо збиті яйця до медової суміші та перемішуємо міксером до однорідності.

Деко застеляємо пергаментним папером і викладаємо тісто, гарно розрівнюємо. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 10−12 хвилин. Виймаємо з духовки, перевертаємо на пергамент або рушник, знімаємо пергамент, на якому випікали, згортаємо в рулет разом з іншим пергаментом та залишаємо до охолодження.

Крем

В сотейник крохмаль, цукор і з невеликою кількістю молока від загального об’єму перемішуємо до однорідності. Доливаємо решту молока та ставимо на середній вогонь і, не припиняючи мішати, доводимо суміш до загустіння. Знімаємо з вогню, додаємо ванільний цукор, перемішуємо, накриваємо плівкою та даємо повністю охолонути.

За бажанням крем можна робити в першу чергу. Після охолодження крем збиваємо заглибним блендером. Окремо блендером збиваємо вершкове масло та, постійно збиваючи, по ложці додаємо заварний крем. Збиваємо до пишності крему.

Розгортаємо рулет, ретельно змащуємо абрикосовим варенням та кремом, згортаємо щільно в рулет за допомогою пергаменту. Ставимо в холодильник на годинку. Витягуємо, знімаємо пергамент, змащуємо залишком крему та посипаємо меленими горіхами та бісквітною крихтою. Чи декоруємо на свій смак.

Залишаємо в холодильнику на ніч. А з ранку до кави — це те що треба.