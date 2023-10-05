Понад 10 років тероризували людей: на Вінниччині викрили «смотрящого» за областю і його банду

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. Затримано і лідера банди — так званого «смотрящого» за областю, відомого кримінального авторитета на прізвисько «Комар».

Крім нього, співробітники СБУ затримали підсанкційного «кримінального авторитета», який має вплив у кримінальному середовищі.

Затримання фігуранта

Як повідомили в СБУ з посиланням на дані слідства, зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та «вибивали» з них гроші за неіснуючі борги. Зокрема фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за «мирне» вирішення спорів, а в разі відмови платити «данину» — погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Задокументовано, як особисто лідер банди «Комар» та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тис. доларів США і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. На передачі першої частини «данини» у розмірі 10 тис. доларів їх і затримали.

Пізніше, під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучили:

вогнепальну, травматичну та холодну зброю;

«боргові» розписки від потерпілих та чорнові записи з «обліком» сплачених грошей;

великі суми готівки, одержані злочинним шляхом;

мобільні телефони із доказами незаконних дій.

Вилучена зброя

Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисникам обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці літа в Житомирській області затримали банду жорстоких рекетирів, які зокрема погрожували розправою родині бійця ЗСУ.

Фото СБУ



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