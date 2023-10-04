«Діяли вкрай жорстоко»: ліквідовано банду, яка тероризувала мешканців двох областей України (фото)

В Україні триває боротьба з організованною злочинністю. Служба безпеки України знешкодила банду, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей. Про це повідомили у відомстві.

«Служба безпеки веде системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці України в умовах війни. У результаті спецоперації у Кіровоградській та Одеській областях нейтралізовано кримінальне угруповання, що тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців південних областей нашої держави. Зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. У разі незгоди платити „данину“ бандити погрожували викраденням потерпілих та фізичною розправою над ними та їхніми близькими», — йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що кримінальники створили штучну конфліктну ситуацію з мешканцем Одещини, з якого потім вимагали «переписати» власну квартиру на одного з рекетирів.

«Крім того, учасники угруповання продавали зброю і боєприпаси, залишені російськими окупантами на місцях активних бойових дій. Своїх клієнтів підшукували через власні зв’язки, у тому числі серед представників кримінального середовища. Співробітники СБУ затримали лідера банди і трьох її учасників „на гарячому“ — зловмисники намагалися продати автомат Калашникова та великокаліберний кулемет. За товар бандити сподівались одержати 5,5 тис. американських доларів. За даними слідства, угруповання організував мешканець Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини», — повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що під час нападів на громадян зловмисники діяли з крайньою жорстокістю і застосовували насильство до потерпілих.

«У подальшому вони планували поступово поширювати свій злочинний вплив на різні регіони України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Черкасах упіймали рекетира, який шантажував родичів загиблих захисників України.

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