Поліція, яку викликали журналісти, так і не приїхала: про цинічний алкогольно-розважальний фронт у Києві

Днями журналіст Михайло Ткач написав про роботу київського нічного клубу «Бохо» під час комендантської години. А потім «Українська правда», де працює Ткач, запитала голову МВС Ігора Клименка, чому працівники поліції багато місяців не помічають це порушення та ігнорують виклики місцевих жителів. Міністр поскаржився на відсутність правового механізму, бо у поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду… Про цинізм ситуації влучно написала у фейсбуці користувачка Оксана Байло:

«Ще в серпні мережею поширилося відео нічної тусовки в комендантську годину в одному з нічних клубів Києва — Boho — кілька поліцейських розважалися там під російську музику.

Тоді представники видання «Стопкор» відвідали клуб та поспілкувались з адміністраторкою — вона запевнила, що заклад не працює в комендантську годину і російські пісні у них не виконуються.

Тоді ж журналістам вдалося поговорити телефоном з власником клубу — Ростиславом Ручко. Він повідомив, що бачив відео з караоке з піснею Лободи, і сказав що це відбувалося не в комендантську годину. Тоді ж власники закладу офіційно принесли вибачення в соцмережах і пообіцяли не порушувати правила комендантської години.

І от тепер виходить нове розслідування Української Правди: журналісти УП навідалися до Boho і помітили, що попри дію комендантської години заклад активно приймає відвідувачів. Журналісти звернулися по допомогу до двох екіпажів поліції, але ті відмовилися перевіряти заклад. Поліція, яку викликали журналісти, так і не приїхала. Мешканці будинку біля клубу повідомили журналістам, що заклад працює ночами і там гучно грає російська музика. Журналісти УП знаходились там до 5:00 ранку, коли із закладу почали активно виходити більше сотні людей.

В цій історії прекрасно все: і власники закладу, і відвідувачі, і поліцейські! Не думаю, що варто їх критикувати чи хейтити, це ж герої! Вони закривають своїми тілами алкогольно-розважальний фронт в Україні, і ми маємо їм за це бути вдячними! Це надлюди, які готові не виходити до 5 ранку з нічного клубу, щоб не «порушити» комендантську годину! Переконана, що всі вони донатять на ЗСУ, дуже сильно вболівають за перемогу України і вдома мають марку з русскім воєнним корабльом! Справжні патріоти, які, між іншим, закінчили вже війну — «в своєму мозоку», як казав один.

Цих героїв — бійців нічних київських фронтів — маємо знати в обличчя! (Залишу посилання на відео в коментарях).

Фото — зі статті про відкриття Boho у 2017 році. Чомусь я не здивована, що в рекламній статті про клуб «дєвочкі поют в караокє» не Івасюка".

Нагадаємо, що в Києві ввели нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

271

Читайте нас у Facebook та Instagram