«Як не схудну на 10 кг до Нового року, піду гола Хрещатиком»: Настя Приходько сіла на жорстку дієту

Співачка Анастасія Приходько, яка жорстко висловлюється про тих артистів, які «перевзулися» після початку повномасштабного вторгнення, дала ризикову обіцянку. Останнім часом артистка набрала трохи зайвої ваги, тож взялася виправляти ситуацію і сіла на жорстку дієту. Вона прагне скинути 10 кілограмів до Нового року. Якщо цього не станеться, обіцяє пройтися голою по Хрещатику.

Від процесу схуднення Приходько поки не в захваті. Каже, що почувається, як троянда, яка втрачає пелюстки. Часом їсть варену моркву на воді.

«Я зараз як ота троянда. І повільно втрачаю пелюстки. А все знаєте чому? Бо я жеру варену моркву з водою. Якщо, с*ка, я не схудну на 10 кг до нового року, я піду гола Хрещатиком», — написала Анастасія.

Також вона показала, чим харчується окрім моркви: перловка, печінка, трохи вінегрету. «Що може бути гірше за гречку? Так, перловка. Класика схуднення», — розповіла артистка.

Раніше Приходько розповідала, що від початку повномасштабного вторгнення через стрес почала зловживати солодким, не контролювала прийоми їжі, через що набрала вагу. Проте зараз налаштована рішуче позбутися її.

Також Приходько розповідала раніше, що мала проблеми зі здоров’ям.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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