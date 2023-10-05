За видатні заслуги у сфері вищої освіти: Кабмін призначив батькові Зеленського довічну стипендію

Батько президента України Володимира Зеленського знов ввійшов у перелік науковців, яким призначили довічно урядову стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну.



Разом з батьком Зеленського стипендію отримуватимуть ще 118 науково-педагогічних працівників. У документі вказано, що стипендію призначено з 1 вересня 2023 року.

Олександр Зеленський — професор Державного університету економіки і технологій у Кривому Розі та вчений у галузі автоматизації геолого-маркшейдерського забезпечення у гірничій справі.

З 1995 року Олександр Зеленський є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки і технологій.

Має 140 публікацій, співавтор чотирьох монографій, постійно бере участь у міжнародних конференціях.

Нагадаємо, стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти засновано у 2020 році. У положенні про стипендію йдеться, що її призначають науково-педагогічним працівникам, які:

- зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;

- сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;

- досягли 70-річного віку та працюють у такому закладі за основним місцем роботи.



Кандидатів на призначення стипендії обирає вчена рада закладу вищої освіти державної форми власності. Кошти для виплати стипендій передбачаються щороку у загальному фонді державного бюджету для МОН.

Стипендію виплачують щомісяця з 1 вересня відповідного календарного року ув розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за основним місцем роботи стипендіата незалежно від розміру одержуваної ним заробітної плати та/або пенсії.

Як відомо, у 2023 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684 гривні. Тобто, в цьому році така стипендія становитиме 8 052 гривні. Наступного року її розмір зміниться в залежності від розміру прожиткового мінімуму.

У 2020 році ЗМІ повідомляли, що Олександр Зеленський уже потрапляв до переліку видатних діячів освіти, яким пропонували призначити довічну державну стипендію. Але тоді на засіданні уряду зняли з розгляду пункт про держстипендії.

Сам Олександр Семенович Зеленський у коментарі одному виданню тоді сказав, що «йому взагалі особисто нічого не треба».

«…мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського — воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув на науковій раді […] А ви вважаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях», — цитували журналісти Зеленського-старшого.



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