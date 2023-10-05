«Зоря» на зубах перемогла «Брейдаблік» у далекій Ісландії: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 5 жовтня, луганська «Зоря», яка стартувала в турнірі нічиєю з «Гентом» (1:1), провела в Ісландії другий матч групової стадії Ліги конференцій проти місцевого «Брейдабліка», який за тур до фінішу посідає в чемпіонаті країни четверте місце.

Ліга конференцій. Група В. 2-й тур

«Брейдаблік» (Коупавогюр, Ісландія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 0:1

«Зоря»: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцик, Мишньов (Мічин, 83), Нагнойний, Горбач, Антюх (Данченко, 77), Герреро.

Гол: Горбач (35).

Через невідповідність домашньої арени в Коупавогюрі вимогам єврокубків «Брейдаблік» в основній сітці турніру приймає суперників на головній арені країни — 15-тисячному стадіоні «Лейгартальсветлюр» у сусідньому Рейк'явіку. Першою туди навідалася «Зоря» (на старті групової стадії ісландці програли в Ізраїлі «Маккабі» з Тель-Авіва — 2:3).

Не зважаючи на невдачі останнім часом (п'ять поразок у шести зустрічах чемпіонату Ісландії), підопічні Оскара Тольвардссона цього сезону не дуже гостинні до своїх єврокубкових суперників. На стадії кваліфікації чемпіон країни «Брейдаблік» у рідних стінах уже встиг обіграти «Тре-Пенне» із Сан-Марино (7:1), чорногорську «Будучность» (5:0), ірландський «Шемрок Роверс» (2:1), боснійський «Зринськи» (1:0) і «Стругу» з Північної Македонії (1:0), поступившись лише майбутньому учаснику групового турніру Ліги чемпіонів данському «Копенгагену» (0:2).

До перерви команда Кривенцова виглядала на полі переконливіше, і на 35-й хвилині 19-річний вихованець «Динамо» Горбач влучним ударом головою після розіграшу кутового вивів «Зорю» вперед — 1:0.

Після перерви луганці зусиллями панамця Герреро запороли кілька вірних шансів подвоїти свою перевагу в рахунку. А далі за справу взявся «Брейдаблік», після ударів якого луганчан тричі врятував голкіпер Турбаєвський, а ще раз — поперечина. З горем навпіл і на зубах «Зоря» вистояла, відсвяткувавши свою першу за два роки єврокубкову перемогу на полі суперників (у жовтні 2021-го луганці в Софії обіграли болгарський ЦСКА — 1:0). А заразом — під керівництвом нового наставника Валерія Кривенцова.

В іншому поєдинку у групі бельгійський «Гент» переміг вдома ізраїльський «Маккабі» — 2:0 (Тіссудалі, 39, 90+2, з пенальті).

Становище команд: 1. «Гент» — 4 очки; 2. «Зоря» — 4; 3. «Маккабі» — 3; 4. «Брейдаблік» — 0.

У 3-му турі у квартеті В 26 жовтня зіграють: «Зоря» — «Маккабі» та «Гент» — «Брейдаблік».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів переміг у гостях бельгійський «Антверпен».

Фото ФК «Брейдаблік»

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