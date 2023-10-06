Українці, які власним коштом відремонтували пошкоджене під час війни житло, отримають компенсацію: як оформити виплату

Право отримати компенсацію за зруйноване житло за програмою єВідновлення отримали й ті громадяни, які вже відремонтували нерухомість власним коштом. Виплати почнуть здійснювати з 1 січня 2024 року.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, парламент підтримав законопроєкт, яким вносяться зміни до відповідного закону.

Зазначається, що для отримання компенсації не потрібні чеки, розписки, фото- чи відеофіксації, інші докази зробленого ремонту — вони можуть бути додатковими матеріалами, які надають відповідній комісії, а не обовʼязковими або визначальними в ухваленні рішення щодо компенсації.

Механізм буде таким самим як і для інших категорій у єВідновленні:

подання заяви через «Дію»;

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

Зазначається, що при визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла, та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Фото міністерства

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що наразі успішно працює державна допомога на ремонти вартістю до 200 тисяч гривень, і що вже виплачено понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Також сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою у 151 млн гривень, за які українці, чиє житло знищене в результаті збройної агресії рф, зможуть придбати нове. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Нагадаємо, що для отримання допомоги на ремонт пошкодженого житла потрібно відкрити картку єВідновлення.

Фото Pixabay



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