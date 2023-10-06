Духовка не знадобиться: рецепт швидкого шоколадного пирога на пательні

Існує безліч способів приготування шоколадних прирогів. Якість потрібно готувати в духовці, інші — в пательні.

Канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився рецептом смачного шоколадного пирога швидкого приготування, який випікається на плиті в пательні під кришкою. Шоколадне тісто готується на молочно-сметанній основі з додаванням какао-порошку. Тісто виходить дуже м'яким, злегка мокрим, має виражений шоколадний смак, щобалансується білою глазур'ю.

Інгредієнти: Куряче яйце — 2 шт.;

Цукор — 100 г;

Ванільний цукор — 10 г;

Сметана — 60 г;

Молоко — 120 мл;

Борошно — 80 г;

Какао порошок — 40 г;

Розпушувач — 12 г;

Олія — 3 ст.л.;

Білий шоколад — 100 г;

Молоко — 30−50 г.

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Приготування: У глибоку ємність вбийте 2 яйця, всипте цукровий пісок і ванільний цукор для аромату, розколотити вінчиком до однорідності. У яєчно-цукрову суміш додайте сметану, влийте молоко.

В окремій ємності з'єднайте пшеничне борошно, розпушувач та какао-порошок. Сипучі інгредієнти просійте через сито, це зробить пиріг м'якшим та повітрянішим.

Після цього суху суміш пересипте в основний склад, перемішайте.

Тісто збийте занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Влийте олію, ще раз пройдіться блендером.

Дно та боки сковороди діаметром 24 см. змастіть олією, трохи розігрійте, влийте підготовлене тісто.

Вогонь встановіть мінімальним, накрийте сковороду кришкою. Пиріг випікайте приблизно 30−35 хвилин, не піднімаючи кришку, щоб тісто не впало.

Пиріг повинен збільшитись у розмірі, перевертати його не потрібно. Готовність перевірте, проткнувши виріб зубочисткою, до неї не повинно чіплятися тісто.

Окремо приготуйте глазур. Плитку білого шоколаду поламайте на шматки, додайте трохи вершків або молока. Розтопіть суміш на водяній бані або в мікрохвильовій печі до рідкого стану.

Пиріг переверніть на тарілку нижньою стороною вгору, повністю його остудіть, потім змастіть глазур'ю та присипте пелюстками мигдалю або вафельною крихтою.

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Фото «Ідеї для сніданку та вечері»

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