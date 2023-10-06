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Духовка не знадобиться: рецепт швидкого шоколадного пирога на пательні

12:53 6 жовтня 2023
Шоколадний пиріг

Існує безліч способів приготування шоколадних прирогів. Якість потрібно готувати в духовці, інші — в пательні.

Канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився рецептом смачного шоколадного пирога швидкого приготування, який випікається на плиті в пательні під кришкою. Шоколадне тісто готується на молочно-сметанній основі з додаванням какао-порошку. Тісто виходить дуже м'яким, злегка мокрим, має виражений шоколадний смак, щобалансується білою глазур'ю.

Інгредієнти:

  • Куряче яйце — 2 шт.;
  • Цукор — 100 г;
  • Ванільний цукор — 10 г;
  • Сметана — 60 г;
  • Молоко — 120 мл;
  • Борошно — 80 г;
  • Какао порошок — 40 г;
  • Розпушувач — 12 г;
  • Олія — 3 ст.л.;
  • Білий шоколад — 100 г;
  • Молоко — 30−50 г.

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Приготування:

  • У глибоку ємність вбийте 2 яйця, всипте цукровий пісок і ванільний цукор для аромату, розколотити вінчиком до однорідності. У яєчно-цукрову суміш додайте сметану, влийте молоко.
  • В окремій ємності з'єднайте пшеничне борошно, розпушувач та какао-порошок. Сипучі інгредієнти просійте через сито, це зробить пиріг м'якшим та повітрянішим.
  • Після цього суху суміш пересипте в основний склад, перемішайте.
  • Тісто збийте занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Влийте олію, ще раз пройдіться блендером.
  • Дно та боки сковороди діаметром 24 см. змастіть олією, трохи розігрійте, влийте підготовлене тісто.
  • Вогонь встановіть мінімальним, накрийте сковороду кришкою. Пиріг випікайте приблизно 30−35 хвилин, не піднімаючи кришку, щоб тісто не впало.
  • Пиріг повинен збільшитись у розмірі, перевертати його не потрібно. Готовність перевірте, проткнувши виріб зубочисткою, до неї не повинно чіплятися тісто.
  • Окремо приготуйте глазур. Плитку білого шоколаду поламайте на шматки, додайте трохи вершків або молока. Розтопіть суміш на водяній бані або в мікрохвильовій печі до рідкого стану.
  • Пиріг переверніть на тарілку нижньою стороною вгору, повністю його остудіть, потім змастіть глазур'ю та присипте пелюстками мигдалю або вафельною крихтою.

Рецепт сливового пирога, в тісто якого додають горіхи та какао, читайте на нашому сайті.

Фото «Ідеї для сніданку та вечері»

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