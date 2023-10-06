Духовка не знадобиться: рецепт швидкого шоколадного пирога на пательні
Існує безліч способів приготування шоколадних прирогів. Якість потрібно готувати в духовці, інші — в пательні.
Канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився рецептом смачного шоколадного пирога швидкого приготування, який випікається на плиті в пательні під кришкою. Шоколадне тісто готується на молочно-сметанній основі з додаванням какао-порошку. Тісто виходить дуже м'яким, злегка мокрим, має виражений шоколадний смак, щобалансується білою глазур'ю.
Інгредієнти:
- Куряче яйце — 2 шт.;
- Цукор — 100 г;
- Ванільний цукор — 10 г;
- Сметана — 60 г;
- Молоко — 120 мл;
- Борошно — 80 г;
- Какао порошок — 40 г;
- Розпушувач — 12 г;
- Олія — 3 ст.л.;
- Білий шоколад — 100 г;
- Молоко — 30−50 г.
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Приготування:
- У глибоку ємність вбийте 2 яйця, всипте цукровий пісок і ванільний цукор для аромату, розколотити вінчиком до однорідності. У яєчно-цукрову суміш додайте сметану, влийте молоко.
- В окремій ємності з'єднайте пшеничне борошно, розпушувач та какао-порошок. Сипучі інгредієнти просійте через сито, це зробить пиріг м'якшим та повітрянішим.
- Після цього суху суміш пересипте в основний склад, перемішайте.
- Тісто збийте занурювальним блендером, щоб не було грудочок. Влийте олію, ще раз пройдіться блендером.
- Дно та боки сковороди діаметром 24 см. змастіть олією, трохи розігрійте, влийте підготовлене тісто.
- Вогонь встановіть мінімальним, накрийте сковороду кришкою. Пиріг випікайте приблизно 30−35 хвилин, не піднімаючи кришку, щоб тісто не впало.
- Пиріг повинен збільшитись у розмірі, перевертати його не потрібно. Готовність перевірте, проткнувши виріб зубочисткою, до неї не повинно чіплятися тісто.
- Окремо приготуйте глазур. Плитку білого шоколаду поламайте на шматки, додайте трохи вершків або молока. Розтопіть суміш на водяній бані або в мікрохвильовій печі до рідкого стану.
- Пиріг переверніть на тарілку нижньою стороною вгору, повністю його остудіть, потім змастіть глазур'ю та присипте пелюстками мигдалю або вафельною крихтою.
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Фото «Ідеї для сніданку та вечері»19