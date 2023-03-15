Доступно та надзвичайно смачно: пісний шоколадний пиріг
Такий пиріг відмінно підійде для сімейного чаювання, а при бажанні його можна перетворити в торт, розрізавши на коржі і перемастити улюбленим кремом, зазначає кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати ароматне какао.
Інгредієнти:
- 300 мл завареної кави
- 75 мл рафінованої олії
- 180 г цукру
- 40 г какао
- 300 г борошна
- 1 п. розпушувача
- 1 п. ванільного цукру
Для глазурі:
- 2 ст.л. какао
- 4 ст.л. цукру
- 3 ст.л. води
- 1 ст.л. олії
- 1 ч.л. кукурудзяного крохмалю
Приготування:
В місткості з’єднуємо каву+цукор+ванільний цукор. Перемішуємо, щоб розтанув цукор. Додаємо олію, знову перемішуємо. До рідини просіюємо борошно+какао+розпушувач. Перемішуємо вінчиком до однорідності маси. Дно форми застилаємо пергаментом, виливаємо тісто. Розігріваємо духовку на 160 градусів і ставим випікатися на 30−35 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання залишаємо пиріг до повного вистигання.
Готуємо глазур: в каструльці з’єднуємо какао+цукор+крохмал, перемішуємо. Додаємо воду та олію, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо 1−2 хвилини. Знімаємо з вогню і даємо трішки охолонути. Виймаємо пиріг з форми на блюдо, зверху поливаємо глазур’ю.
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