Доступно та надзвичайно смачно: пісний шоколадний пиріг

Такий пиріг відмінно підійде для сімейного чаювання, а при бажанні його можна перетворити в торт, розрізавши на коржі і перемастити улюбленим кремом, зазначає кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати ароматне какао.

Інгредієнти: 300 мл завареної кави

75 мл рафінованої олії

180 г цукру

40 г какао

300 г борошна

1 п. розпушувача

1 п. ванільного цукру Для глазурі: 2 ст.л. какао

4 ст.л. цукру

3 ст.л. води

1 ст.л. олії

1 ч.л. кукурудзяного крохмалю

Приготування:

В місткості з’єднуємо каву+цукор+ванільний цукор. Перемішуємо, щоб розтанув цукор. Додаємо олію, знову перемішуємо. До рідини просіюємо борошно+какао+розпушувач. Перемішуємо вінчиком до однорідності маси. Дно форми застилаємо пергаментом, виливаємо тісто. Розігріваємо духовку на 160 градусів і ставим випікатися на 30−35 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання залишаємо пиріг до повного вистигання.

Готуємо глазур: в каструльці з’єднуємо какао+цукор+крохмал, перемішуємо. Додаємо воду та олію, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо 1−2 хвилини. Знімаємо з вогню і даємо трішки охолонути. Виймаємо пиріг з форми на блюдо, зверху поливаємо глазур’ю.

Нагадаємо рецепт соусу «тартар», який ідеально підходить до риби, м’яса та овочів.

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