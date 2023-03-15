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Книга рецептів

Доступно та надзвичайно смачно: пісний шоколадний пиріг

22:30 15 березня 2023
Шоколадний пісний пиріг

Такий пиріг відмінно підійде для сімейного чаювання, а при бажанні його можна перетворити в торт, розрізавши на коржі і перемастити улюбленим кремом, зазначає кулінарка Марина Хвіль, яка раніше пропонувала приготувати ароматне какао.

Інгредієнти:

  • 300 мл завареної кави
  • 75 мл рафінованої олії
  • 180 г цукру
  • 40 г какао
  • 300 г борошна
  • 1 п. розпушувача
  • 1 п. ванільного цукру

Для глазурі:

  • 2 ст.л. какао
  • 4 ст.л. цукру
  • 3 ст.л. води
  • 1 ст.л. олії
  • 1 ч.л. кукурудзяного крохмалю

Приготування:

В місткості з’єднуємо каву+цукор+ванільний цукор. Перемішуємо, щоб розтанув цукор. Додаємо олію, знову перемішуємо. До рідини просіюємо борошно+какао+розпушувач. Перемішуємо вінчиком до однорідності маси. Дно форми застилаємо пергаментом, виливаємо тісто. Розігріваємо духовку на 160 градусів і ставим випікатися на 30−35 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання залишаємо пиріг до повного вистигання.

Готуємо глазур: в каструльці з’єднуємо какао+цукор+крохмал, перемішуємо. Додаємо воду та олію, ставимо на середній вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо 1−2 хвилини. Знімаємо з вогню і даємо трішки охолонути. Виймаємо пиріг з форми на блюдо, зверху поливаємо глазур’ю.

Нагадаємо рецепт соусу «тартар», який ідеально підходить до риби, м’яса та овочів.

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