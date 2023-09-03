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Книга рецептів

Вереснева втіха: готуємо до чаю шоколадний бісквіт зі сливами і горіхами

9:59 3 вересня 2023
Шоколадний пиріг

Знавець українських кулінарних традицій Марина Хвіль добре знається на правильному поєднанні смаків і не припиняє експериментувати з новими складниками рецептів.

Ось і цього разу вона оновила відомий у світі рецепт пирога зі сливами, додавши в тісто горіхи і какао.

«Пиріг виходить дуже смачний, його можна приготувати як на кожен день, так і на свято», — впевнена фудблогерка.

Ми ж радимо подати його до вечірнього чаювання вашої родини.

Складники:

  • 6 шт яєць
  • 300 г цукор
  • 10 г розпушувача
  • 500 г слив
  • 120 мл молоко
  • 160 мл олія
  • 60 г какао
  • 360 г борошна
  • дрібка солі
  • 150 г горіхів
  • форма 35см*24см

Приготування

Яйця збиваємо з дрібкою солі, поступово додаючи цукор і збільшуючи оберти міксера. Процес збивання має тривати 10 хвилин, аби рідина побіліла і збільшилася в об'ємі вдвічі.

У збиту масу обережно додаємо молоко і рафіновану олію та добре перемішуємо.

Окремо в мисці змішуємо просіяне борошно, розпушувач і какао, а потім обережно вмішуємо до яєчно-цукрової маси.

Підсмажені волоські горіхи подрібнюємо і додаємо до тіста, добре перемішуючи.

Тісто виливаємо у форму, застелену пергаментом, і викладаємо половинки слив зрізом догори.

Розігріваємо духовку до 160 градусів і випікаємо пиріг 40 хвилин.

Після випікання пиріг має повністю охолонути.

Прикрасити його можна цукровою пудрою.

Смачного!

Нагадаємо, що зі слив можна приготувати також вишукане варення з шоколадом.

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