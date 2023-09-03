Вереснева втіха: готуємо до чаю шоколадний бісквіт зі сливами і горіхами
Знавець українських кулінарних традицій Марина Хвіль добре знається на правильному поєднанні смаків і не припиняє експериментувати з новими складниками рецептів.
Ось і цього разу вона оновила відомий у світі рецепт пирога зі сливами, додавши в тісто горіхи і какао.
«Пиріг виходить дуже смачний, його можна приготувати як на кожен день, так і на свято», — впевнена фудблогерка.
Ми ж радимо подати його до вечірнього чаювання вашої родини.
Складники:
- 6 шт яєць
- 300 г цукор
- 10 г розпушувача
- 500 г слив
- 120 мл молоко
- 160 мл олія
- 60 г какао
- 360 г борошна
- дрібка солі
- 150 г горіхів
- форма 35см*24см
Приготування
Яйця збиваємо з дрібкою солі, поступово додаючи цукор і збільшуючи оберти міксера. Процес збивання має тривати 10 хвилин, аби рідина побіліла і збільшилася в об'ємі вдвічі.
У збиту масу обережно додаємо молоко і рафіновану олію та добре перемішуємо.
Окремо в мисці змішуємо просіяне борошно, розпушувач і какао, а потім обережно вмішуємо до яєчно-цукрової маси.
Підсмажені волоські горіхи подрібнюємо і додаємо до тіста, добре перемішуючи.
Тісто виливаємо у форму, застелену пергаментом, і викладаємо половинки слив зрізом догори.
Розігріваємо духовку до 160 градусів і випікаємо пиріг 40 хвилин.
Після випікання пиріг має повністю охолонути.
Прикрасити його можна цукровою пудрою.
Смачного!
Нагадаємо, що зі слив можна приготувати також вишукане варення з шоколадом.100