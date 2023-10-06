Урожаю не чекайте: п'ять найпоширеніших помилок при осінньому обрізуванні винограду

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, коли потрібно обрізувати яблуні в саду і як це правильно зробити, поділилися порадами щодо обрізування винограду, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

Помилки при обрізуванні винограду

1. Відхилення верхівок

Не шкодуйте виноградної лози! Пам'ятайте, що щороку необхідно видаляти з плодоносного куща 50−90% приросту.

2. Обрізка не тих пагонів

Щорічно восени потрібно вирізати всі відхилені пагони (наступного року вони вже не будуть високоурожайними), а також тонкі та невиразні гілки. Βce, що у вас повинно залишитися після обрізки, — штамб з кількома рукавами та тонкими пагонами, що виросли на них в поточному році.

3. Πеньок на пагонах

Πpі обрізуванні винограду залишати пеньок довжиною біля 1 см потрібно тільки на зрілих пагонах.

4. Підходящий час обрізування винограду

Найбільш вдалий час для обрізки — пізня осінь.

5. Πасинки

Їх обов'язково треба уявити, оскільки вони послаблюють і загущають кущ, затримують зростання основних пагонів. Крім того, слід правильно видаляти пасинки: дати відрости 1−2 листикам і відщипнути пагін над ними.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно підживлювати виноград перед обрізуванням.

187

Читайте нас у Facebook та Instagram