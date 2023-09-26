Головне — не запізнитися: коли потрібно обрізати яблуні у саду і як це правильно зробити

Для того, щоб дерева давали гарні врожаї, за ними потрібен належний догляд. Підвищити врожайність можна за допомогою обрізування дерев. Правильне обрізування допоможе рослині розподілити рівномірно соки та сили, урожай на таких деревах буде набагато щедріший, а плоди потішать великими розмірами, повідомляє ТСН.

Обрізувати дерева можна як восени, так і ранньою весною. Для регіонів з м'яким і нехолодним кліматом, а це майже уся Україна, обрізку краще робити восени, Важливо не спізнитися та не обрізати дерева перед першими морозами, через те, що місця зрізів можуть не встигнути зажити, що з часом може призвести до загибелі усього дерева.

Для того, щоб правильно обрізати яблуню, початківцям потрібно використовувати спеціальні секатори. Ножі, ножиці та інші пристосування можуть успішно використати хіба що досвідчені садівники. Обов'язковою умовою обрізання є дотримання чистоти інструментів.

Існує два типи обрізування — проріджування та укорочення. Проріджування покращує умови освітленості та сприяє посиленню повітряного живлення гілок яблуні, що залишилися. Укорочення — видалення верхньої частини пагона, в результаті довжина його скорочується, що забезпечує зростання дерева завширшки.

Обрізування яблунь робимо таким чином:

• Насамперед видаляємо старі великі гілки, хворі та засохлі.

• У другу чергу підлягають видаленню гілки, спрямовані всередину крони.

• Наступними обрізають слабкі гілки, що труться між собою.

• Потім слід зрізувати гілки, що ростуть під сильно гострим кутом. Такі гілки не сприятимуть родючості яблуні. Вони тільки додаватимуть деревам висоти.

Ушкодження, нанесені нами дереву в процесі обрізання, слід обробити варом садовим або фарбою на масляній основі. На сухих гілках ушкодження краще обробити одразу, а рани на молоденьких деревах досвідчені садівники радять закласти тільки через добу після обрізання.

Обрізані гілки краще спалити.

Молоденькі яблуньки потребують особливої уваги, прирости гілок перші роки радять укорочувати хоч би на чверть. Після цього їх краще не чіпати 3−4 роки, лише час від часу видаляти сухі або зламані гілочки. Проте, якщо яблуні почнуть дуже активно рости у висоту, гілки краще укорочувати.

Обрізування для омолодження слід розділити на три роки, щоб не пошкодити дереву. У перший рік вирізують приблизно третину стареньких гілок. Наступного року — ще третина. Через рік обрізують останню третину старих гілок. Це дозволить дереву поступово відрощувати нові гілочки та не дуже страждати від раптової втрати старих гілок.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому дерева в саду краще садити восени і як це правильно робити, а також про те, як можна використовувати «з розумом» опале листя горіха.

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