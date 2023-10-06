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Запроданка Байрак прижилася в росії та знімає там фільм з такими ж зрадниками, як сама

15:39 6 жовтня 2023
Оксана Байрак

Режисерка Оксана Байрак, яка була об’явилася у Санкт-Петербурзі, прижилася в росії та навіть знімає там кіно. Вона працює для пропагандистського телеканалу. Про це розповів у соцмережах актор-путініст Антон Батирєв, який кочує від фільму до фільму Байрак. Він опублікував фото з тарілкою з початку знімання. Там чітко видно імена учасників групи проєкту. Вказано, що картину знімає «Студія Байрак». До речі, запроданка там позначена під іншим ім’ям — Фрося Касьян.

Тим часом російське агентство Kinosfera LIVE вказує, що фільм знаміє сама Байрак і навіть наводить її коментар про цю роботу.

«Це історія з життя трьох сімей, кожна з яких щаслива та нещаслива по-своєму. Про фільм можна сказати рядком із відомої пісні: «Коли проходить молодість, ще більше любиться», — коментує режисерка.

Багатосерійну мелодраму «Дощ в кінці літа» знімають на замовлення пропагандистського каналу «Россия-1». У фільмі, окрім росіян, знімаються й актори з України. Зокрема, одесит та син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд, уродженка Одеси Лариса Удовиченко, киянка Ірина Кобзева та інші.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Байрак оскандалилася заявами, що «не все так однозначно» та якийсь час перебувала в Одесі, згодом поїхала до росії.

Антон Батирєв останні роки перед великою війною фактично жив у Києві, навіть хотів тут придбати квартиру. Проте одразу став Z-патріотом та підтримує агресивну політику кремля.

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