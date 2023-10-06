Сміх та посмішки гарантовані: обпуліковані фіналісти жартівливого фотоконкурсу тварин (фото)

Журі міжнародного конкурсу «Смішні фотографії дикої природи» (Comedy Wildlife Photography Awards) оголосило цьогорічних фіналістів. Премію було засновано у 2015 році професійними фотографами Полом Джойнсон-Хіксом та Томом Салламом (які також заснували конкурс комічних фото тварин Comedy Pet Photography). Її мета — привернути увагу громадськості до проблеми збереження дикої природи. З цього року конкурс отримав підтримку Фонду природи Вітлі, британської благодійної організації, яка допомагає фінансувати природозахисників по всьому світу.

Переможців назвуть 23 листопада. Проголосувати може будь-хто. Потім журі підрахує голоси. Головний приз — тижневе сафарі у Масаї-Мара у Кенії. Інші лауреати отримають по 500 фунтів стерлінгів (близько 600 доларів США).

Чи має премія дістатись сферичному тюленю, що мчить на швидкості вздовж узбережжя Великобританії? Чи елегантній і водночас кокетливій мавпі з Убуда, яка використовує свій хвіст замість штучних вусів? А як щодо кенгуру, який схожий на рок-гітариста?

Посмішки та сміх викликають усі фотографії, які пройшли у фінал.

Нагадаємо, у березні цього року український фотограф Євген Малолєтка переміг у престижному конкурсі World Press Photo.

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