Всупереч тенденціям: чому американці почали масово пересідати на автомобілі з «механікою»

Ринок продажу автомобілів у США набагато більший, ніж в Україні, і на ньому представлено всі ведучі виробники і всі найновіші досягнення у сфері автомобілебудування.

Тому певний подив у частини дослідників визвала тенденція, яка проявилася серед американських покупців останнім часом: на тлі тотальної експансії автоматичних трансмісій все більший інтерес у них визиває «механіка». За даними аналітиків JD Power, за останні два роки частка автомобілів з механічною коробкою перемикання передач (МКПП) на ринку США зросла майже вдвічі.

Про це пише «Твоя машина».

Якщо 2021 року їхня частка опускалася нижче 1%, то 2023-го зросла до 1,7%. Це може здатися невеликим зростанням, проте з урахуванням домінування «автоматів» є помітною тенденцією.

Наприклад, найбільший американський дилер уживаних машин CarMax також відзначив зростання продажів «механіки» на 2,9% минулого року. Серед моделей із затребуваними «ручними» КПП — Honda Civic, Ford Mustang, Subaru WRX та Jeep Wrangler.

Виробники реагують на попит — Toyota додала «механіку» в комплектації Supra та Tacoma 2024 модельного року.

У чому причина такого повернення до традицій? Ймовірно, вся річ в емоціях. Для багатьох автолюбителів перемикання передач і, відповідно, контроль над машиною, як і раніше, важливі.

Крім того, «автомати» зручніші в пробках, але на звивистій дорозі в гори або треку справжній драйвер віддасть перевагу «механіці». Схоже, для частини американців це відчуття свободи та контролю переважує зручність автоматів.

А тим часом для українських водіїв в Раді підготували неочікуваний сюрприз — на виконання зобовязань перед ЄС там планують скоротити термін дії водійських посвідчень.

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