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Події

Смертельний «подарунок» росіян: на Сумщині від вибуху на власному подвір’ї загинула дитина

11:05 7 жовтня 2023
рука

В Охтирському районі Сумської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався підліток.

14-річний хлопець помер у лікарні від травм, яких зазнав внаслідок вибуху на власному подвір’ї. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на ГУНП у Сумській області.

За даними правоохоронців, хлопець з багатодітної родини. Під час вибуху мати хлопця разом з іншими дітьми перебувала в будинку. Її син розбирав рибацькі сітки на подвір'ї. В цей час пролунав вибух.

У хлопця були сильно травмовані руки та тіло. Підлітка госпіталізували, але в лікарні він помер.

За попередніми даними, додали в поліції, в руках у підлітка розірвався невідомий вибуховий предмет. Він міг залишитися після ворожого обстрілу.

Нагадаємо, днями в селі Макарів Київської області на протитанковій міні підірвалася аварійна бригада РЕМ. Одного чоловіка у тяжкому стані доправлено до столичної лікарні.

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