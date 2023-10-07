ФОПам з жовтня загрожують великі штрафи: Гетманцев розповів, хто в зоні ризику

З першого жовтня в Україні, як було анонсовано раніше, повернулися штрафи за торгівлю без касових апаратів.

Про це в етері «Українського Радіо» розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, від 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення касових апаратів. Також будуть відновлені перевірки касових апаратів.

Перевірки, за його словами, стосуються певних груп підприємців, які, зокрема, реалізують:

- алкоголь;

- тютюнові вироби;

- паливо;

- електроенергію.

Крім того, під планові перевірки підпадають банківські та фінансові установи, а також гральний бізнес.

До кінця року податкова перевірить всі підприємства, попередив Гетманцев.

Якщо податкові органи встановлять, що перелічені категорії не проводять розрахункові операції через касові апарати, до них застосують фінансові санкції — розмір штрафу безпосередньо залежить від суми, яка пройшла повз касу.

Штраф за першу не проведену через касовий апарат операцію — 100% від суми чека. Штраф за другу й наступні операції становитиме 150% від суми чека.

Але штрафи за роботу без касових апаратів не будуть застосовуватись до бізнесу на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Нагадаємо, використання касових апаратів є обов'язковим для ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування та ФОП II, III та IV груп, які застосовують спрощену систему оподаткування.

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