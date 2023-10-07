Нова війна на Близькому сході: Ізраїль заявив про початок спецоперації «Залізні мечі»

Після ранкової атаки ХАМАС на територію Ізраїля, сили оборони країни (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції «Залізні мечі».

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу.

«Ми почали операцію „Залізні мечі“, усі етапи нашої операції відкриті», — заявили в ЦАХАЛ.

Армія Ізраїлю оголосила широкомасштабний збір резервістів.

Спеціальні підрозділи ЦАХАЛ разом зі старшими командирами направили на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир.

«По мірі необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів», — додали в ЦАХАЛ.

Зі свого боку прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що насправді йдеться не про «спецоперацію», а про війну.

«Ми перебуваємо в стані війни. Це не операція, не ескалація — це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів», — заявив Нетаньяху.

Нагадаємо, бойові дії розпочалися у 50-ті роковини початку арабо-ізраїльської війни 1973 року, яку також називають «війна Судного дня».

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