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Не через корупцію: співробітнику військкомату у Запоріжжі оголосили підозру

13:10 7 жовтня 2023
люди

В Україні ще один працівник військкомату став фігурантом кримінальної справи. ДБР викрило зловживання у запорізькому військкоматі.

Йдеться при вилученні автомобілів на потребу військових, які посадовець незаконно вилучив у підприємства на суму в 11 млн грн.

За даними слідчих, на початку повномасштабного російського вторгнення офіцер військкомату займався мобілізацією транспортних засобів. Але автомобілі він вилучав на «свій смак».

Так, у березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату.

За його вказівкою були вилучені всі автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Це — чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн.

Зазначається, що у працівника військкомату також «не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств».

Наразі офіцеру оголошено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Львівщині суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, який незаконно утримував чоловіків у військкоматі.

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