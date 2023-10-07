«Пробач, що так вийшло»: стало відомо про ніжні почуття Пугачової до Агутіна

Багато хто з шанувальників вважає Аллу Пугачову досить велелюбною жінкою, адже у неї було кілька шлюбів, бурхливі романи та відомі коханці.

А нещодавно виявилося, що у цьому списку був також Леонід Агутін. Втім, до числа коханців його навряд чи можна віднести — просто Примадонна проявляє до нього ніжні почуття.

Річ у тому, що у соціальних мережах співачка опублікувала зворушливе послання з вибаченнями. Вона написала, що не спромоглася виступити з чоловіком Анжеліки Варум разом на одній сцені й гірко про це шкодувала.

Народна артистка освідчилася красеню-співаку й прикріпила спільне фото з обіймами.

Зазначимо, що в інтерв'ю Пугачова завжди говорила, що відчуває до Агутіна ніжні почуття та щаслива дружити з ним багато десятиліть.

«Мріяла виступити на концерті Леоніда Агутіна, і пісня була такою класною, але не змогла. Захворіла. Льоня. Я тебе і твою музику обожнюю. Вибач, що так вийшло», — написала знаменитість у соцмережах.



Попри те, що багато хто з артистів ображається на Пугачову за крутий характер, вона сама ніколи нікому не заздрила, завжди почувала себе самодостатньою та впевненою. Тому й у свої поважні роки Примадонна виглядає молодою та гарною.

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