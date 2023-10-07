Кейт Міддлтон зазнала «нападу» під час зустрічі зі школярами: кумедне відео

Принцеса Уельська, яка нещодавно надіслала послання українцям, відвідала 5 жовтня спортивний центр Аллам у Східному Йоркширі, де зустрілася з гравцями Ліги регбі для людей з обмеженими можливостями. Кейт Міддлтон поспілкувалася з дітьми, а також взяла участь у тренуванні зі збірною Англії з регбі на візках, яка нещодавно виграла чемпіонат світу.

Зустріч почалася з курйозного інциденту. Дружина принца Вільяма невимушено базікала з членами дитячої команди, коли один з гравців підкрався до неї ззаду і несподівано полоскотав її талію.

Реакція Кейт була цілком природною. Першої миті вона була налякана й обурена, але одразу ж узяла себе в руки, коли побачила, хто дозволив собі таку вільність.

Принцеса Уельська, будучи матір'ю трьох дітей, зрозуміла, що дитина просто хотіла привернути її увагу до себе і не вигадала нічого кращого, ніж «напад із лоскотом».

Кейт з посмішкою представилася захопленому шанувальнику і потиснула йому руку. Хлопчисько був у повному захваті.

Принцеса Уельська обрала для візиту спортивне вбрання — темно-синю сорочку-поло з емблемою Ліги регбі та спортивні штани з білими кросівками. Нотку гламуру привнесли ідеально укладене волосся і красивий макіяж.

Багато хто звернув увагу на те, що два пальці на руці Кейт, як і раніше, забинтовані. Як уже повідомляли «ФАКТИ», невістка короля Чарльза III отримала невелику травму, коли стрибала на батуті зі своїми дітьми.

Готуючись до тренування з членами збірної Англії з регбі, Кейт сказала: «Я все ще турбуюся про свої пальці, але готова ризикнути». Після цього вона сіла у візок, швидко навчилася керувати ним і кілька хвилин пограла в регбі на захват усіх присутніх.

Раніше повідомлялося, Кейт Міддлтон і її «данський двійник» принцеса Мері вийшли у світ разом.

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