Російські терористи ударили ракетою по селу під Харковом: двоє потерпілих

Окупанти в черговий раз запустили ракету на Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Руйнування на Харківщині

«Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по селі Пересічне Харківського району», — заявив він.

За даними Синєгубова, російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В результаті в будинках були пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Постраждав і сусідній будинок

«Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес», — повідомив він.

Зазначимо, що росіяни майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту. Так, вдень 5 жовтня росіяни обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, де на той час було багато цивільних людей, адже у кафе проходив поминальний обід за загиблим бійцем ЗСУ. Жертвами цього військового злочину країни-агресора стали 52 людини, зокрема й діти.

Фото t. me/synegubov/

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