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Події

Зросла кількість жертв обстрілу Харкова «Іскандерами»

13:17 6 жовтня 2023
Ракетний удар по Харкову

У Харкові, де під час ракетного удару рашистів загинула дитина, а близько 30 людей постраждали, збільшилася кількість жертв.

Як повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучання російської ракети в житловий будинок рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки — бабусі вбитого рашистами 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.

«Наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають», — зазначив він.

В полиції показали фото загиблої дитини, яку знайшли в ковдрі. Ймовірно, хлопчик ще спав, коли по їхньому дому вдарила ракета.

Фото поліції

В ДСНС зазначають, що з 28 постраждалих харків`ян шпиталізовано 12 людей. Рятувально-пошукові роботи тривають, залучено 69 надзвичайників та 14 одиниць техніки ДСНС.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Информатор підрахував кількість найстрашніших ударів, які окупанти завдавали по українським містам та селам.

2023 рік:

2022 рік:

  • 10.10 — Київ — 7 (49);
  • 30.09 — Запоріжжя — 32 (86);
  • 24.08 — Чаплине — 25 (31);
  • 18.08 — Харків — 25 (35);
  • 29.07 — Оленівка — 53 (130);
  • 14.07 — Вінниця — 28 (198);
  • 09.07 — Часів Яр — 48 (9)
  • 01.07 — Сергіївка — 22 (36);
  • 27.06 — Кременчук — 21 (59);
  • 17.05 — Десна — 87 (?);
  • 08.04 — Краматорськ — 61 (121);
  • 29.03 — Миколаїв — 37 (36);
  • 17.03 — Мерефа — 23 (26);
  • 16.03 — Маріуполь — близько 300 (?);
  • 16.03 — Чернігів — 18 (26);
  • 01.03 — Харків — 29 (35).

Нагадаємо, що у Харкові було пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, наразі влада займається розселенням містян. В ЗСУ кажуть, що ракети на місто йшли по балістичній траекторії.

Фото ДСНС

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