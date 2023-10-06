Зросла кількість жертв обстрілу Харкова «Іскандерами»

У Харкові, де під час ракетного удару рашистів загинула дитина, а близько 30 людей постраждали, збільшилася кількість жертв.

Як повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучання російської ракети в житловий будинок рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки — бабусі вбитого рашистами 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.

«Наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають», — зазначив він.

В полиції показали фото загиблої дитини, яку знайшли в ковдрі. Ймовірно, хлопчик ще спав, коли по їхньому дому вдарила ракета.

Фото поліції

В ДСНС зазначають, що з 28 постраждалих харків`ян шпиталізовано 12 людей. Рятувально-пошукові роботи тривають, залучено 69 надзвичайників та 14 одиниць техніки ДСНС.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Информатор підрахував кількість найстрашніших ударів, які окупанти завдавали по українським містам та селам.

Нагадаємо, що у Харкові було пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, наразі влада займається розселенням містян. В ЗСУ кажуть, що ракети на місто йшли по балістичній траекторії.

Фото ДСНС

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