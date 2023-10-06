Зросла кількість жертв обстрілу Харкова «Іскандерами»
У Харкові, де під час ракетного удару рашистів загинула дитина, а близько 30 людей постраждали, збільшилася кількість жертв.
Як повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, на місці влучання російської ракети в житловий будинок рятувальники знайшли тіло 68-річної загиблої жінки — бабусі вбитого рашистами 10-річного хлопчика та його пораненого 11-місячного брата.
«Наразі відомо про 28 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають», — зазначив він.
В полиції показали фото загиблої дитини, яку знайшли в ковдрі. Ймовірно, хлопчик ще спав, коли по їхньому дому вдарила ракета.
В ДСНС зазначають, що з 28 постраждалих харків`ян шпиталізовано 12 людей. Рятувально-пошукові роботи тривають, залучено 69 надзвичайників та 14 одиниць техніки ДСНС.
Информатор підрахував кількість найстрашніших ударів, які окупанти завдавали по українським містам та селам.
2023 рік:
- 05.10 — Гроза — 52 вбитих (6 поранених);
- 06.09 — Костянтинівка — 17 (32);
- 19.08 — Чернігів — 7 (156);
- 07.08 — Покровськ — 10 (88);
- 06.07 — Львів — 10 (48);
- 27.06 — Краматорськ — 13 (65);
- 13.06 — Кривий Ріг — 12 (38);
- 06.06 — Херсонська область — 32 (28);
- 28.04 — Умань — 24 (17);
- 16.04 — Слов'янськ — 15 (24);
- 14.01 — Дніпро — 46 (80).
2022 рік:
- 10.10 — Київ — 7 (49);
- 30.09 — Запоріжжя — 32 (86);
- 24.08 — Чаплине — 25 (31);
- 18.08 — Харків — 25 (35);
- 29.07 — Оленівка — 53 (130);
- 14.07 — Вінниця — 28 (198);
- 09.07 — Часів Яр — 48 (9)
- 01.07 — Сергіївка — 22 (36);
- 27.06 — Кременчук — 21 (59);
- 17.05 — Десна — 87 (?);
- 08.04 — Краматорськ — 61 (121);
- 29.03 — Миколаїв — 37 (36);
- 17.03 — Мерефа — 23 (26);
- 16.03 — Маріуполь — близько 300 (?);
- 16.03 — Чернігів — 18 (26);
- 01.03 — Харків — 29 (35).
Нагадаємо, що у Харкові було пошкоджено понад 20 багатоквартирних будинків, наразі влада займається розселенням містян. В ЗСУ кажуть, що ракети на місто йшли по балістичній траекторії.
Фото ДСНС408