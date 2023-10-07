«Не просив, не вимагав і не отримував»: мер Сум Лисенко відкидає звинувачення у хабарництві

Мер Сум Олександр Лисенко відкидає підозри НАБУ і САП в отриманні хабаря та збирається відстоювати свою правоту у суді. Про це він повідомив журналістам після судового засідання.

«Це не стосується мене, бо я ці дії не вчиняв. Я не просив, не вимагав і не отримував (хабар — Авт.). Ви побачили фото. Мені теж показали фото зі мною і далі фото коштів, які були виявлені у іншої людини в іншій частині міста і навіть в інший час. Можна подумати, що це я виходжу з цієї машини, але мене там не було…», — заявив Олександр Лисенко.

У коментарі журналістам Лисенко також зауважив, що такі дії завдали шкоди його діловій репутації. Він має намір відстоювати свою правоту, честь і гідність у суді. Він також не дав відповідь, чи залишить посаду мера міста.

Як повідомлялось, ввечері 2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ затримали Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександра Журбу нібито на отриманні ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тис. грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня Лисенку та Журбі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу.

5 жовтня суд відпустив Лисенка під заставу.

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