Легендарному футболісту загрожує 15 років ув'язнення за зґвалтування колишньої дружини

Віцечемпіон світу у складі збірної Аргентини Клаудіо Каніджа зіштовхнувся із серйозними проблемами. Нагадаємо, раніше його співвітчизника Гонсало Монтьєля звинуватили у груповому зґвалтуванні.

Як повідомляють британські ЗМІ, 56-річний легендарний футболіст може надовго потрапити за ґрати через звинувачення у зґвалтуванні, яке висунула його колишня дружина Маріана Наніс. Як стверджує жінка, інцидент стався в одному з готелів Буенос-Айреса у травні 2018 року, і після можливого сексуального насильства Клаудіо погрожував вбити її, якщо вона повідомить про те, що сталося, в поліцію.

Сам Каніджа заперечував злочин, намагався уникнути суду, але Апеляційний суд відхилив усі його доводи та підтвердив обвинувачувальний висновок. Колишнього футболіста судитимуть за сексуальне насильство за обтяжливих обставин, і в разі визнання винним йому може загрожувати до 15 років ув'язнення.

Зазначимо, що на момент злочину пара перебувала в офіційному шлюбі, в якому у них народилося троє дітей, і розлучилася лише в 2019-му. Останнім часом чемпіон Аргентини (у складі «Рівер Плейт») та Шотландії (із «Рейнджерс») перебуває у стосунках із моделлю Софією Бонеллі, яка на 30 років молодша за нього.

У шлюбі з Маріаною Наніс у Каніджі народилися троє дітей

Нинішня подруга Клаудіо молодша за легенду футболу на 30 років.

Додамо, що за свою кар'єру Каніджа, який встиг пограти за «Рівер Плейт», «Бока Хуніорс», «Аталанту», «Рому», «Бенфіку» та «Рейнджерс», провів за збірну Аргентини 50 матчів та забив 16 м'ячів. Крім «срібла» ЧС-1990, атакуючий півзахисник також став володарем Кубка Америки-1991 та Кубка конфедерацій-1992.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що обвинуваченого у зґвалтуванні найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса вибачила дружина.

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