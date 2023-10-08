Повільно, але впевнено: ЗСУ продовжують просуватися під Бахмутом та на заході Запорізької області

За добу, що минула, ворог завдав 8 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як позицій наших військ, так і цивільних об’єктів. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківщини, де під ракетним ударом опинилося село Пересічне.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 20 невдалих атак в районах Авдіїївки, Первомайського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога в районах населених пунктів Водяне та Золота Нива Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку. Мали частковий успіх північно-східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 — по зенітно-ракетним комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

За добу, що минула, українські бійці ліквідували ще 580 окупантів. Були знищені 21 танк ворога та така ж кількість бойових броньованих машин, а також 38 одиниць автомобільної техніки та цистерн.

Фото Генштабу

Тим часом експерти Інституту вивчення війни констатують, що Сили оборони України напередодні продовжували наступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та просувалися на зазначених напрямках.

«Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська частково досягли успіху на схід від Андріївки (8 км на південний захід від Бахмута). Прессекретар Східної групи військ капітан Ілля Євлаш зазначив, що за минулу добу українські війська просунулися на різних напрямках у районі Бахмута на 100−300 м. Українські військові джерела додатково повідомили, що українські війська просунулися на заході Запорізької області в районах на північ від Копанів (5 км на північний захід від Роботиного) та на північ від Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного)», — йдеться у щоденному звіті експертів.

Раніше засновниця та президентка американського Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган зазначала, що українські підрозділи досягли успіхів у своєму контрнаступі, а також унеможливили переміщення бойової потужності російських військ з Бахмута.

Фото Генштабу ЗСУ

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