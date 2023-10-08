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Здоров'я та медицина

Головне — це вид та помел борошна: на що звертати увагу, коли обираєш хліб

21:28 8 жовтня 2023
хліб

Тости на сніданок, шматочок бородинського до борщу в обід, брускети, сендвічі та тортильї — хліб у різному форматі щільно закріпився в нашому щоденному раціоні. Рідко приймання їжі обходиться без борошняних продуктів. Який можна їсти хліб під час схуднення, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.

«Всім відомо, що хліб їсти треба цільнозерновий, темний, з висівками, не бажано вживати білі батони, — пояснює Тетяна Лакуста. - Але насправді темний хліб зараз підфарбовують барвниками, додають цукровий сироп, і не зрозуміло, чи він є корисним. Звертаємо увагу на помел борошна, що стоїть в складі на першому місці. Найбільш грубі види помелу (такі сорти, які мелють з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка) — обойне та обдирне — вони є найпоживнішими по складу мінералів та вітамінів. Далі ідуть другого, першого і вищого — вони більше містять крохмалю, менше клітковини та мінералів».

Також, за словами фахівчині, варто приділити увагу на вміст цукрів. У хліб можуть для поліпшення смаку додавати глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод, квасне сусло:

«І в складі білків, жирів та вуглеводів вам напишуть, скільки цукрів буде. Їх може бути від 1 і більше. Солодкі види хліба — 13 грамів. Один з найкращих видів хліба — з меншим переліком складників, як, наприклад, круглий український хліб. Тому при виборі хліба головне — це вид борошна, що на першому місці в складі, і відсутність доданих цукрів».

Раніше фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко розповів про баланс у харчуванні та скільки круп, макаронів і картоплі вдень можна споживати.

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