Молдова звинувачує найманців «Вагнера» у спробі державного перевороту

За інформацією з Кишинева, який вже звинувачував росію у спробі грубого втручання у внутрішні справи держави, група найманців «Вагнера» планувала державний переворот у Республіці Молдова. План полягав у підкупі виборців та перетворенні протестів проти уряду на насильство. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю Financial Times.

«Ситуація дійсно драматична, і ми повинні захистити себе», — сказала Санду.

За її словами, гроші контрабандним шляхом надходили з росії в колишню радянську республіку, частково за допомогою грошових кур'єрів, а частково через банківські рахунки й картки з Дубаю. У тексті не сказано, коли саме планувався переворот. Попередження про неминучий переворот з'явилися ще на початку року. У березні уряд Кишинева також повідомив про арешт найманця «Вагнера», а в червні було затримано пасажира із Туреччини, який виявився росіянином з ПВК «Вагнер», що відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева.

За словами Санду, план був розроблений командою боса «Вагнера» євгена пригожина. Останній загинув в авіакатастрофі в росії наприкінці серпня. Причини авіакатастрофи російське слідство досі не з'ясувало.

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