Примхливий жовтень: на зміну заморозкам та мокрому снігу вже йде потепління

У першій половині нового робочого тижня, з 9 по 15 жовтня, буде холодно, як і на початку другого місяця осені. Однак із середини тижня очікується підвищення температури повітря та ослаблення вітру.

Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, короткочасні дощі часом спостерігатимуться у західних, північних областях та місцями у південній половині країни. За його словами, метеорологічна осінь вже настала, а середньодобові температури виявляться у межах кліматичної норми з незначними коливаннями протягом прогнозованого періоду.

У понеділок, 9 жовтня, очікується холодна та вітряна погода. Вночі місцями у північних регіонах, вдень у західних областях пройде невеликий дощ, у Карпатах сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 9 — 14 м/с, у більшості областей, крім західної частини, пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки −3…−0 °С, у Карпатах −5…−0 °С; вдень +7…+12 °С. У південній частині вночі +3…+8°С, вдень +10…+15°С.

Фото Укргідрометцентру

У вівторок, 10 жовтня, у південній половині, а також місцями на Півночі Лівобережжя пройдуть дощі, на решті території України переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки −3…−0 °С, вдень +7…+12 °С. У південних областях вночі +4…+9°С, вдень +9…+14°С.

Фото Укргідрометцентру

У середу, 11 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західний, на крайньому сході північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, вдень +10…+15°С. У південних областях та на Закарпатті вночі +1…+6°С, вдень +12…+17°С.

Фото Укргідрометцентру

У четвер, 12 жовтня, вночі без опадів, вдень у північній половині країни пройде дощ. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вдень місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, у східних областях +5…0 °С; вдень +16…+21 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 13 жовтня, на Лівобережжі, вдень також у Криму пройде невеликий, подекуди помірний дощ. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +13…+18°С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, вдень +15…+20°С.

У неділю, 15 жовтня, вночі без опадів, вдень місцями у західних та північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +17…+22°С.

Раніше синоптики прогнозували, що у жовтні середньомісячна температура повітря на заході України становитиме 12−13°С, на решті території — 12−15°С.

Фото Pixabay

186

Читайте нас у Facebook та Instagram