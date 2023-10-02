Дощі на носі, заморозки на підході: «майже літня» погода зміниться вже найближчими днями

В Україні найближчим часом похолодає. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Жовтень одразу показав, хто восени господар) Ми вже відчули перше похолодання. Далі буде осінніше… Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!) у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних. Так передчасно попереджаю, щоб ви могли нормально підготуватися, кому це важливо. А поки що йдемо за графіком. Завтра, 3-го жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода. Антициклон Sonja це організує. Буде досить тепло, протягом дня +17+23 градуси. Щоправда, вночі значно свіжіше, +6+11 градусів. Гардероб вже варто передивитися ретельно», — йдеться у повідомленні.

За прогнозом Діденко, 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі.

«5-го жовтня суха пауза, 6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти почнуть шастати нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає — грибники, на старт!) У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів. У середу — невеликий дощ. У четвер — без опадів. А ось у п'ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою — у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9+13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер. У ніч на понеділок, на 9-те жовтня, у Києві є ймовірність заморозку. А ось із 10-го жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди», — повідомила синоптикиня.

Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, вересень у столиці завершився з температурними рекордами. За даними спостережень метеостанції 30 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +19,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8°С, а кліматичну норму — на 7,7°С. Така погода відповідає температурі кінця серпня. Максимальна температура повітря після полудня досягла +27,0°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Загалом, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у вересні в Києві дорівнювала + 18,8°С, що на 3,9°С вище за кліматичну норму. Цьогорічний вересень став найтеплішим у столиці з 1881 року. За місяць у столиці було зафіксовано три температурних рекорди.

Найхолодніше у столиці було 10 вересня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до + 9,1°С, а найтепліше — 24 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла + 29,1°С. Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 8 мм, або 14% кліматичної норми. Цьогорічний вересень став 12 серед найсухіших з 1891 року.

Як писали «ФАКТИ», синоптики прогнозують, що жовтень буде в Україні супертеплим, а осінь загалом буде аномально теплою.

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