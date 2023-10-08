Свавілля в ТЦК Тернополя: прокуратура порушила справу

Після того, як в Мережу потрапило відео, на якому співробітники ТЦК з кулаками «запаковують» в бус чоловіків, Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону було зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття військовозобов’язаних. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних. Попередня правова кваліфікація — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 КК України). На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Наразі встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій. Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові», — йдеться в повідомленні.

На інцидент також відреагував мер Тернополя Сергій Надал.

«Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші „окремі“ працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для „окремих“ працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. Звертаюсь до тернополян: якщо вам відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляйте у військову прокуратуру та поліцію. Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», влітку в Міноборони заявили про звільнення з лав ЗСУ старшого офіцера Закарпатського ТЦК, який побив жінку військовослужбовця.

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