П'ятеро людей померли у приватному будинку на Львівщині: поліція шукає причину

Після того, як у Вінницькій області вся родина отруїлася чадним газом, схожа трагедія сталася на Львівщині. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

«7 жовтня у відділ поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя. На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. У будинку правоохоронці виявили тіла п’ятьох місцевих мешканців — жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років. Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. Окрім того, з діагнозом „отруєння чадним газом“ медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років», — йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Львові померла відома місцева косметологиня Ангеліни Сердюк, смерть якої пов`язують з отруєнням чадним газом.

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