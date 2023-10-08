РосЗМІ повідомляють про десятки загиблих і поранених внаслідок удару ЗСУ по базі спецназу в Криму

Після знищення в окупованому Криму штабу чф росії окупанти поскаржилися, що українська ракета вдарила по секретній базі спецназу на окупованому півострові. Багато загиблих. Про це повідомив Telegram-канал «Кремлевская табакерка».

Атака ракетою з комплексу С-200 відбулася ввечері в суботу, 7 жовтня, неподалік окупованого Джанкоя.

«Удар був дуже серйозним та, на жаль, точним. Загинула 21 людина, поранено 16», — розповіло джерело Telegram-каналу в генштабі країни-агресорки.

Усі загиблі — елітні спецназівці головного управління генштабу (гру). Неподалік Джанкоя знаходився їхній секретний табір, тут окупанти жили і тренувалися, звідси ж виїжджали на завдання — здебільшого на Херсонщину та Запоріжжя.

ЗМІ зазначає, що база спецназу, в яку потрапила ракета, була суворо засекречена, її замаскували під звичайну господарську споруду. Швидше за все ЗСУ дізналися про місцезнаходження бази від когось із місцевих мешканців.

«Не до кінця дотрималися секретності, показалися місцевим жителям, хтось із них виявився зрадником. Можливо, він чекає на Україну, можливо, йому заплатили. Але факт залишається фактом — базу знищено, пацани загинули», — сказав спецназівець, який вижив під час ракетного удару.

Раніше міністерство оборони росії заявило, що над територією окупованого Криму було збито українську ракету С-200, повідомляє ВВС News.

За даними російського військового відомства, атаку було здійснено «переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200».

Як писали «ФАКТИ», раніше Telegram-канал «Кремлевская табакерка» повідомляв, що в окупованому Маріуполі невідомі труять отрутою російських військових. Загинули щонайменше 14 окупантів.

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