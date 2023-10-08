Посадка цибулі під зиму: три моменти, які важливо не прогавити

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, чи варто садити цибулю під зиму, розказали про три тонкощі успішної посадки цибулі під зиму, повідомляє «Дача. Сад та город».

1. Розмір посадкового матеріалу

Багатьох дачників більше турбують сортова приналежність цибулі або її якість. Це, звичайно, теж важливо, але не варто забувати про одну хитрість: під зиму заведено садити маленьку цибулю, чий розмір становить менше одного сантиметра. Саме такий посадковий матеріал дозволить вам зібрати у наступному році розкішний урожай.

2. Вдалий час

Раніше погода була більш передбачуваною, тому можна було б називати універсальні дати для посадки. Зараз навіть у листопаді може бути дуже тепла погода. Тому орієнтуйтесь на прогноз та проводьте посадку культури за 14 днів до заморозків.

3. Вибір місця

Цей момент теж є дуже важливим. Вибирайте грядку, на якій раніше росли сидерати, бобові культури, гарбузи або помідори.

Раніше «ФАКТИ» писали, що треба зробити перед посадкою цибулі під зиму, щоб збільшити врожай та яких помилок варто уникати при посадці овочів та квітів під зиму.

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