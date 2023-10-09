Ніну Матвієнко поховають на Звіринецькому кладовищі: де й коли відбудеться прощання з легендарною співачкою

Легендарну українську співачку Ніну Матвієнко, життя якої обірвалося 8 жовтня, поховають на Звіринецькому кладовищі. Прощання з народною артисткою відбудеться у середу, 11 жовтня, в приміщенні Національної філармонії України в Києві з 11:00 до 13:00. Про це повідомила донька Ніни Матвієнко Антоніна у соцмережі.

Більше подробиць вона не повідомляє. Поки не називають і причину раптової смерті. В нещодавньому коментарі акторка Ольга Сумська лише зазначила, що Ніна Митрофанівна останнім часом хворіла, але ніхто не очікував, що вона піде так швидко.

10 жовтня Ніні Матвієнко мало б виповнитися 76 років. Колеги, друзі, артисти згадують її як надзвичайно талановиту й унікальну особистість, добру, чуйну. Її називають душею української пісні.

Після початку повномасштабного вторгнення вона брала участь у концертах для захисників, підтримувала наших хлопців на позиціях, зустрічалася в госпіталях. Головнокомандувач Валерій Залужний чуттєво відповів Ніні Митрофанівній на зізнання в любові.

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