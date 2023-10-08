«На цій планеті так не вистачатиме вашого голосу»: українські зірки сумують за Ніною Матвієнко

У неділю пішла у засвіти знана співачка та акторка Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй мало виповнитися 76 років, але 8 жовтня співачки, народної артистки та Героя України, не стало.

Українські зірки шоубізнесу висловлюють свої співчуття, згадуючи про Ніну Митрофанівну.

«Ніно Митрофанівно, можу звертатись тільки так, наче Ви тут і я говорю з Вами… Наша Прекрасна… так буде не вистачати на цій тривожній планеті Вашої посмішки і Вашого Голосу… Я плачу…» — пише співачка Ірина Білик.

А співачка Руслана Лижичко називає Ніну Матвієнко «Квіткою Души України»: «Нема таких слів, які можуть описати Світло її Душі, велич її постаті, Силу її Духа. Ми ще не в стані осягнути, яка Велика Людина пішла в засвіти, залишивши нам безцінні скарби Українського Серця! Я зберусь з думками і скажу більше. А зараз хочу просто мовчки запалити свічку і поспілкуватись з Ніною Митрофанівною наодинці, доки вона ще десь зовсім поруч. Вічна памʼять і вічного цвітіння Квітці Душі України! Чим темніші часи, тим відчутніше Світло творчості та яскравих душ людських!»

«Ніна Митрофанівна завжди була тобі рада, ніби найкращому другу, завжди знаходила тепле слово та пораду, які я слухала, як мала дитина, із розпахнутим серцем, — згадує співачка Світлана Тарабарова. — Саме Ніна Митрофанівна навчила мене розмовляти з водою і просити воду забрати погане, наділити світлом. Ви моє Світло, наше Світло назавжди! Дуже боляче. Бережіть нас з неба. Найщиріші співчуття всій родині».

«Квітка душа назавжди залишиться в наших серцях! Світла пам"ять вам, Велика артистко! І дякуємо за все, що ви зробили для української пісні!» — пише телеведучий Юрій Горбунов.

Музикант Сергій Бабкін називає Ніну Матвієнко голосом епохи, чарівною жінкою, світло якої сяяло надяскраво і зігрівало своїм теплом все навколо: «Поруч з такими людьми ти забуваєш про те, що час лине. Ти набуваєш в собі відчуття безмежності та нескінченності. Життя такої людини не може закінчитися. Воно має тривати вічно. Принаймні, хоча б протягом всього мого життя. Але ж наші бажання, на жаль, часто не співпадають з рішенням Бога».

А співачка Ірина Федишин згадала про зустрічі з Ніною Матвієнко та спільні концерти: «Сумна звіска. Полетіла у вічність Людина-легенда, берегиня української пісні — Ніна Митрофанівна Матвієнко. Це була неймовірно талановита, дуже світла, життєрадісна і щира Людина. Дякую, Ніно Митрофанівно, за Ваші душевні пісні. Неодноразово з Вами зустрічалися. Пригадую, як Ви були у нас в гостях у Львові. Як ми на кухні пили каву, і для мене це було щось нереальне…»

«Не стало Ніни Матвієнко, за два днів до її 76-річчя, — пише мер Києва Віталій Кличко. — Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий пронизуючий. Ніна Митрофанівна багато робила для популяризації українського — співом, участю в фільмах, віршами, світовими гастролями, які знайомили світ з українськими піснями та самобутністю нашої культури. Памʼятаю, як у 2016 році у сесійній залі Київради, після отримання звання „Почесний громадянин Києва“, Ніна Митрофанівна заспівала пісню Квітки Цісик „Де ти тепер“…Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних акціях, концертах, де збирали кошти нашим захисникам. Тепер вона назавжди з нами у своїх піснях. Світла памʼять світлій людині!»

Нагадаємо, що ще місяць тому легендарна співачка записала зворушливе відеозвернення до головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного, в якому висловила йому своє захоплення.

Фото зі сторінки Світлани Тарабарової

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