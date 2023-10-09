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Спорт

«Це все летить до вас, тварюки»: ексфутболіст збірної України підготував вогняні «подарунки» для росіян (відео 18+)

15:35 9 жовтня 2023
Олександр Алієв

Колишній футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв, який зрікся рідного батька через висловлювання родича про війну, продовжує службу в лавах ЗСУ та захищає Україну від окупантів.

Експівзахисник, який народився у хабаровську та встиг пограти на росії за «локомотив» (у 2010-му) та «анжі» (у 2014-му), підготував «подарунки» для своїх колишніх співвітчизників. «Руські п*дари, це вам від мене. А це, російські г*ндони, вам від мене й Тьоми Мілевського. Тварюки російські, це все летить вам. Слава Україні!» — передав «привіт» Алієв на відео, опублікованому в його соцмережах, підписуючи артилерійські снаряди.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика (18+)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Алієву прийшов повістка й він послав військкомат куди подалі.

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