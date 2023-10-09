Довели: концерти «ДДТ» скасовуються – у Шевчука інфаркт

Лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук, який різко засудив російську агресію проти України, у вересні переніс інфаркт міокарда й зараз проходить курс реабілітації.

Про це повідомляється на офіційному сайті гурту.

У повідомленні наголошується, що зараз співак почувається добре, але період реабілітації триватиме до середини грудня 2023 року.

Концерти «ДДТ», заплановані на жовтень, група перенесла на січень 2024 року та пізні дати. На осінь цього року у колективу було заплановано концерти у Белграді, Тель-Авіві, Лімассолі та Дубаї.

Нагадаємо, Шевчук неодноразово виступав проти війни в Україні. Після концерту в Уфі у травні минулого року, до Шевчука до гримерки заявилися російські правоохоронці з допитом. На музиканта склали протокол. Зі сцени він сказав: «Батьківщина — це не дупа президента, яку треба цілувати».

Шевчук разом з музикантом Дмитром Ємельяновим, який також виступає проти війни, випустили альбом «Вовки в тирі» з дев'ятьма антивоєнними піснями. Потім музиканти створили кліп на антивоєнну пісню «Батьківщина, повернися додому» та на спільну пісню «Похорон війни».

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