Подалі від путіна та його «прислуги»: лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук зібрався до Ізраїлю

Нещодавній концерт в Уфі обернувся для лідера рок-групи ДДТ зустріччю з правоохоронцями. За свою промову про конфлікт в Україні та критику дій російської влади Шевчук поніс адміністративне покарання та, за його словами, потрапив під переслідування, пише ЕГ .

Спочатку фанатам здавалося, що Шевчук просто сплатить виписаний штраф і продовжить виступати, але справа набула нового розвитку. За кілька днів після скандального виступу музиканта концерти ДДТ по всій країні почали скасовувати.

Артист з'явився у студії програми «Гостиний двір» із Владом Зерницьким на ізраїльському Першому радіо, пояснивши, що відбувається, та поділився планами на майбутнє.

«У росії наша концертна діяльність добігає кінця. На певний час, сподіваюся. Складаються списки, а мені це не до вподоби. Людина має право на свою думку. У Тюмені перенесли концерти до кращих часів, а в Кургані взагалі скасували. Деякі кажуть, що не можуть гроші повернути — це неправда, брехня! — заявив рокер.

Юрій Юліанович додав, що його, звичайно, засмучує втрата частини аудиторії, але озиратися на чужу думку він не має наміру.

«Хто і як мене називає — мені байдуже!» — сказав він, наголосивши, що ДДТ виступає для всіх людей, незалежно від їхнього місця проживання або походження. Не відкидає артист і можливості почати гастролювати в Ізраїлі.

«Я думаю, що нас багато хто в Ізраїлі слухає, можливо, якісь концертні організації зацікавляться, ми із задоволенням приїдемо, так», — сказав Шевчук.

Лідер гурту ДДТ також розповів, що раніше активно допомагав дітям Донбасу, а тепер і зовсім працює безкоштовно, усі гонорари переказуючи нужденним.

«Мені так легше жити. Кажу це не заради пафосу та хайпу, просто так чесніше» , — пояснився музикант.

Після заяв Шевчука фанати колективу не на жарт занепокоїлися. Багато хто вирішив, що концертів ДДТ у росії більше не буде, а лідер гурту неодмінно перебереться в Ізраїль назовсім, наслідуючи приклад деяких колег. Тоді в офіційній групі колективу у ВКонтакті з'явився новий запис, в якому група уточнила, що за власним бажанням нікуди йти з країни не має наміру.

«Група може і хоче виступати, не сумнівайтеся», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наразі притулок в Ізраїлі знайшли також Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми, а також легендарні російські музиканти Борис Гребенщиков та Андрій Макаревич.

Фото Instagram ДДТ

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