«Живи довго, тезка»: клуб-чемпіон звільнив головного тренера, який привітав путіна з днем народження (фото)

Багаторазовий чемпіон Естонії з футзалу, клуб «Смсраха» з Віймсі, ухвалив рішення незадовго до старту сезна-2023/2024 звільнити головного тренера Владіміра Йовановича.

Причиною став допис сербського фахівця в одній із соціальних мереж, де Йованович привітав із днем народження… президента росії владіміра путіна, якому 7 жовтня виповнився 71 рік. «Живи довго, тезка. Серби та росіяни — брати навіки!» — написав футзальний фахівець, прикріпивши фото ватажка кремля.

Керівництво «Смсрахі» відреагувало миттєво та повідомило про припинення співпраці з тренером, який очолив команду у грудні минулого року. «Ми припинили співпрацю через некоректну поведінку тренера в соціальних мережах, — наводить слова одного з керівників клубу з Віймсі Андрія Головіна сайт ERR.ee. — Ми не можемо собі дозволити, щоб зараз, коли триває війна, головний тренер команди так поводився. Рішення про припинення співробітництва Йованович прийняв із розумінням. За його словами, допис у Фейсбуку не мав жодного політичного підґрунтя. Ми знаємо, що серби ставляться до нашого східного сусіда миролюбніше, а тренер, вітаючи путіна, не думав, що це викличе таку реакцію. Тепер, незважаючи на те, що Йованович провів із командою передсезонну підготовку та були певні плани на сезон, ми розпочнемо пошук нового тренера».

«Я щиро, від усього серця, жалкую про те, що сталося, — прокоментував тренер те, що сталося, в інтерв'ю виданню Delfi. — На гіркому досвіді я отримав корисний урок. Але моя думка — це моя думка. Кожен на цій планеті має право на свою думку. Я спортсмен із країни, в якій є свої традиції, як і естонці мають свої. Я поважаю думку кожного, але ніхто на цій планеті не може вказувати мені, що думати — це називається свободою слова, це демократія. Мені справді шкода, що я на власному гіркому досвіді із цим зіткнувся».

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