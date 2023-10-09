Українцям, які залишилися без роботи, нагадали, що вони можуть вийти на пенсію достроково, але не всі

Людям передпенсійного віку, яким до пенсії залишилося півтора року, можна оформлювати пенсію достроково, не чекаючи 60 років.

З 30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», нагадали у Пенсійному фонді.



Законом передбачено можливість дострокового призначення пенсії за віком особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством чи перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

Крім того, така можливість надається, якщо відбувається скорочення штатної чисельності працівників.

На дострокове призначення пенсії можуть претендувати працівники, яким на день звільнення з роботи залишилося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Ще одна умова — людина має зареєструватися у державній службі зайнятості, а там для неї не буде відповідної роботи.

Це стосується тих людей, які заробили необхідний для призначення пенсії страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років).

Також за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника за станом здоров'я.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 гривень.

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