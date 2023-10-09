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Суспільство та люди

Українцям, які залишилися без роботи, нагадали, що вони можуть вийти на пенсію достроково, але не всі

18:42 9 жовтня 2023
жінка

Людям передпенсійного віку, яким до пенсії залишилося півтора року, можна оформлювати пенсію достроково, не чекаючи 60 років.

З 30 квітня 2022 року набрав чинності Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», нагадали у Пенсійному фонді.

Законом передбачено можливість дострокового призначення пенсії за віком особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством чи перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

Крім того, така можливість надається, якщо відбувається скорочення штатної чисельності працівників.

На дострокове призначення пенсії можуть претендувати працівники, яким на день звільнення з роботи залишилося не більше як півтора року до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Ще одна умова — людина має зареєструватися у державній службі зайнятості, а там для неї не буде відповідної роботи.

Це стосується тих людей, які заробили необхідний для призначення пенсії страховий стаж (чоловіки — 35 років, жінки — 30 років).

Також за півтора року до досягнення пенсійного віку право на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності працівника за станом здоров'я.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 гривень.

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