Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні української розвідки.



За даними ГУР, російське гру вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.



Далі, за планом росіян, будуть фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

«У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки „викривальних публікацій“ та „розслідувань“ у західних ЗМІ. Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви», — йдеться у повідомленні.



У ГУР зазначають, що ця чергова провокація росіян націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

За даними американського Інституту вивчення війни, кремль вже використав і, ймовірно, продовжить використовувати напад ХАМАС на Ізраїль для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки та уваги США й країн Заходу до України.

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