СБУ повідомила про підозру зрадникам із ЗАЕС

СБУ повідомила про підозру псевдоочільнику окупованої Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера, а із захопленням станції ворогом добровільно пішов на співпрацю з ним і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Зокрема, він погодився очолити створену на базі станції фейкову «експлуатуючу організацію АЕС», яка фактично підпорядковується «Росатому», констатують у спецслужбі.

Нині на цій «посаді» зрадник змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми рф. Також Чернічук був «гостем» на російських пропагандистських телеканалах, де заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Крім цього, задокументовано злочинну діяльність російського блогера — Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції, де відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та «розганяв» його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Окрім того, на співпраці з ворогом було викрито вже колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС, який є причетним до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

псевдоочільнику АЕС ˗ ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору);

блогеру ˗ ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ˗ ч. 1 ст. 111−2 та ч. 3 ст. 436−2.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави, проте СБУ вживає заходів щодо їх затримання і притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, днями українська розвідка доповіла про створення в Енергодарі Запорізької області нової катівні окупантів, де піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної влади.

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