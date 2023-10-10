Справа на 100 мільйонів: мера Мукачева Балогу запідозрили в угоді з кримінальним авторитетом, у нього відбуваються обшуки (фото)

Невдовзі після затримання мера Сум Олександра Лисенка, який наразі вийшов під заставу, правоохоронці навідалися до міського голови Мукачева Андрія Балоги.

Як повідомляє «Оперативний ЗСУ», обшуки у нього проводили співробітники СБУ та НАБУ.

Фото СБУ

Також обшуки відбулися у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та в низці компаній. Причиною називають корупційну оборудку з продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард» у в центрі Мукачева на березі річки Латориця.

Фото СБУ

Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі, вартість якої, як стверджується, занизили у декілька разів. Перемогу здобула компанія, яку пов`язують з Михайлом Ланьо, якого називають «кримінальним авторитетом «Блюком».

Стверджується, що через цю схему міський бюджет Мукачева недоотримав 100 млн грн.

В СБУ підтверджують процесуальні дії у справі щодо масштабної корупційної схеми в Мукачівській міській раді на Закарпатті.

Фото СБУ

Фото СБУ

У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі, й в адмінбудівлях Мукачівської міськради.

Раніше на Львівщині на хабарях затримували заступника мера та керівника комунального підприємства одного з міст області.

Фото СБУ

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