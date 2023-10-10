Як прискорити Wi-Fi на телефоні: прості поради, про які ви навіть не здогадувалися

За даними сайту Tech Evaluate, чохли для телефонів можуть впливати на сигнал і швидкість Wi-Fi. Більшість виробників повинні враховувати це, але завжди варто перевіряти, який матеріал вони використовують. До речі, нагадаємо, як «продовжити життя» розрядженому смартфону — дев'ять простих, але важливих кроків.

За даними експертів, більшість матеріалів, що використовуються сьогодні, не поглинають і не блокують значну кількість сигналу Wi-Fi або стільникового зв'язку, але деякі з них, безумовно, можуть. Деякі виробники телефонів звертають увагу на це на своїх сторінках підтримки. Наприклад, попереджають, що металевий чохол може блокувати прийом сигналу.

Сигнали Wi-Fi передаються у вигляді радіохвиль, а вони є електромагнітними. Це означає, що метал може поглинати їх і знижувати потужність вашого Wi-Fi. Саме тому експерти з Wi-Fi радять тримати метал подалі від інтернет-маршрутизаторів. Також не варто закривати телефон чохлом, який може призвести до його перегріву. Багато чохлів для телефонів зроблені зі шкіри, гуми, пластику або силікону. Подібні матеріали не матимуть негативного впливу на швидкість Wi-Fi.

Нагадаємо, на що варто звернути увагу при покупці вживаного смартфона.

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