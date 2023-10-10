Тоня Матвієнко присвятила особливу пісню покійній мамі

10 жовтня свій 76 день народження мала б зустріти Герой України та народна артистка — Ніна Матвієнко. На превеликий жаль, серце співачки зупинилося в неділю, 8 жовтня. Пісню «Сік землі» Тоня готувала як творчий подарунку на день народження мами. Тепер ця пісня стала присвятою. Новою роботою Тоня закликає шанувати своє українське коріння та бути вдячними батькам. «Сік землі» — пісня з репертуару Ніни Матвієнко.

За словами Тоні, ідея зробити мамі на день народження творчий подарунок виникла ще під час вимушеного перебування у Великобританії. Сумуючи за мамою, родиною, батьками та всім українським, артистка згадала про пісню «Сік землі», яку полюбляла слухати ще в дитинстві.

«В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту „Сік землі“ для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм „дякую!“. Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання та турботу, за мотивацію та підтримку у всьому… Я обов’язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо!», — наголошує артистка Тоня Матвієнко.

У лірик відео Тоня використала матеріали з сімейного фотоальбому та архівні фото українців із київського музею Івана Гончара. Ним керує батько Тоні Матвієнко — Петро Гончар.

Нагадаємо, прощання з легендарною Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтня в Києві, в Національній філармонії. Народну артистку України поховають на Звіринецькому кладовищі.

Друзі, колеги Ніни Митрофанівни діляться щемливими спогадами та розповідають про спілкування з нею. Співачка не хотіла, щоб публічно говорили про її хворобу.

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