Були думки про самогубство: українська співачка розповіла про залежність у коханні

Це не перша англомовна новинка співачки Shadu, яка нещодавно розповідала про випадки в житті, коли без втручання сил небесних не обійшлося. Rollercoaster — ця пісня про співзалежні стосунки, коли твій стан повністю залежить від того, в якому настрої твій партнер.

«Часто люди заводяться, коли стосунки перетворюються на американські гірки — добре й погано разом, кохання й не кохання, від тихого до гучного. Люди самі не помічають, як підсаджуються на емоційні гойдалки та вже не можуть без цього жити. Це що, норма? Хіба це справжнє кохання? Мені дуже близька ця пісня, тому що я колись пережила схожі стосунки, де кожен новий день був непередбачуваним — сьогодні мене любили, а завтра ненавиділи!» — зазначає Shadu.

За її словами, після розриву цих стосунків вона довго не могла прийти до тями, просто лежала й плакала цілими днями. Були навіть думки про самогубство, настільки було погано без цієї людини.

«Але згодом я зрозуміла, що бути з ним — це теж самогубство. Досить мудро з мого боку. Мені довелося попрацювати над собою і своїми думками на довгу перспективу, перш ніж я почала рухатися далі по життю», — коментує співачка.

Попередні роботи співачки були й залишаються на вершинах світових хіт-парадів. Але її головна мрія — щоб музика знаходила відгук у серцях!

«Чарти для мене — не марнославство, а показник того, що я на правильному шляху», — додає артистка.

Нагадаємо, українська співачка Shadu нещодавно підкорила британський лейбл та презентувала мініальбом.

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