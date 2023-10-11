Не дивуйтеся, що після успіхів ЗСУ Україну змушуватимуть сісти за стіл переговорів з терористами, — Валерій Пекар про приклад Ізраїлю

Український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар звертає увагу на те, що атаки на Ізраїль відбувались і раніше, але країна ніколи не мала змоги остаточно довести свою перемогу через тиск міжнародної спільноти. Подібний сценарій він передбачає й для України, коли Захід примусить Київ сісти за стіл переговорів з терористами

«Вороги Ізраїлю атакували його багато разів, і щоразу Ізраїль не мав можливості довести перемогу до кінця, бо «прогресивна світова громадськість» (часто за московські гроші) піднімала галас про «страждання бідного простого палестинського народу», після чого міжнародна спільнота примушувала Ізраїль згорнути операції та сісти за стіл переговорів із терористами.

Тож не дивуйтеся, коли внаслідок успіхів Збройних сил України та інших сил оборони «прогресивна світова громадськість» почне волати про «страждання бідного простого російського народу», після чого міжнародна спільнота примушуватиме Україну згорнути операції та сісти за стіл переговорів із терористами.

А всіх терористів об'єднує прагнення сховатися за спини своїх цивільних", — пише він у Facebook.



Раніше Валерій Пекар назвав назвав три сценарії розвитку подій у російсько-українській війні, яких так боїться Захід.

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